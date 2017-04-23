Мыскина: Теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийками

Российские теннисистки уступили представительницам Бельгии со счетом 2−3 в матче и лишились возможности сыграть в восьмерке сильнейших Кубка Федерации в следующем году.

«Я каждый раз благодарю девчонок за игру, они старались и сделали все, что смогли. Дождемся конца года, узнаем правила ИТФ (Международной федерации тенниса. — Прим. ТАСС) и поймем, что мы должны делать дальше», — сказала Мыскина.

В решающей парной встрече Елена Веснина и Дарья Касаткина уступили Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах в двух сетах — 1:6, 6:7.