Мыскина: Теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийками
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по теннису сделала все возможное в матче
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Об этом журналистам заявила капитан команды Анастасия Мыскина.
Российские теннисистки уступили представительницам Бельгии со счетом 2−3 в матче и лишились возможности сыграть в восьмерке сильнейших Кубка Федерации в следующем году.
«Я каждый раз благодарю девчонок за игру, они старались и сделали все, что смогли. Дождемся конца года, узнаем правила ИТФ (Международной федерации тенниса. — Прим. ТАСС) и поймем, что мы должны делать дальше», — сказала Мыскина.
В решающей парной встрече Елена Веснина и Дарья Касаткина уступили Элизе Мертенс и
По словам Весниной, бельгийки показали свой лучший теннис. «Можно было выиграть, мы делали все для этого. Мы боролись и фактически перевернули матч вспять, но они играли в лучший теннис для себя. У нас были шансы, могли сыграть
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