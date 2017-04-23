Казахстанские теннисистки проиграли канадкам в Кубке Федерации

Ярослава Шведова (51-е) в двух сетах уступила Бьянке Андрееску (188-е) — 6:7, 4:6.



Таким образом, общий счет в матче Канада — Казахстан стал 3:1 в пользу североамериканок, и именно они выступят во II Мировой группе в следующем году.



Отметим, что по решению капитанов сборных теннисистки могут доиграть последний, пятый матч, который уже ни на что не повлияет. В парном разряде у Казахстана заявлены Ярослава Шведова и Галина Воскобоева, у Канады — Габриэла Дабровски и Катрин Себов.