Кафельников заявил, что недоволен выступлением сборной России в Кубке Федерации
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вице- президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников недоволен выступлением женской сборной России в матче
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Об этом Кафельников сказал ТАСС.
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Россиянки уступили бельгийкам со счетом 2−3. Матч прошел в Москве.
«Я недоволен. Это все, что я сейчас могу сказать. Остальные вопросы надо задавать Насте (Мыскиной), капитану сборной», — сказал Кафельников.
Россиянки не смогли пробиться в Мировую группу, которую покинули в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Российская команда продолжит играть во второй Мировой группе.
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