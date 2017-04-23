Евгения Родина вышла в финал квалификации соревнований в Штутгарте

Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Евгения реализовала пять брейк-пойнтов и четыре раза ошиблась на подаче, тогда как Дина выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Германии Родина сразится с ещё одной немкой — Тамарой Корпач.