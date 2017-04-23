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https://sport.mail.ru/news/tennis/29525894/
23 апреля 2017, 23:51 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина вышла в финал квалификации соревнований в Штутгарте

28-летняя российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, пробилась в финал квалификации турнира Porsche Tennis Grand Prix, переиграв со счётом 6/2, 6/1 25-летнюю хозяйку кортов Дину Пфиценмайер.

Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Евгения реализовала пять брейк-пойнтов и четыре раза ошиблась на подаче, тогда как Дина выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Германии Родина сразится с ещё одной немкой — Тамарой Корпач.
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