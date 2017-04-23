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https://sport.mail.ru/news/tennis/29525893/
23 апреля 2017, 23:51 | Теннис | GoTennis.ru

Лорен Дэвис уступила Маркете Вондроушовой в матче «Кубка Федерации»

36-я ракетка мира, 23-летняя американка Лорен Дэвис, не смогла обеспечить сборной своей страны победу в матче Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», проиграв 117-му номеру мировой табели о рангах, 17-летней чешке Маркете Вондроушовой, — 2/6, 5/7.

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, Лорен сделала четыре брейка и восемь двойных ошибок, тогда как Маркета выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов и трижды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Таким образом, общий счёт в противостоянии между командами США и Чехии стал равным — 2:2.
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