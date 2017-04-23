Лорен Дэвис уступила Маркете Вондроушовой в матче «Кубка Федерации»

За 1 час 44 минуты, проведённые на корте, Лорен сделала четыре брейка и восемь двойных ошибок, тогда как Маркета выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов и трижды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Таким образом, общий счёт в противостоянии между командами США и Чехии стал равным — 2:2.