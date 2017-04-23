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23 апреля 2017, 22:27 | Теннис | ТАСС

Сборная России не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации, уступив бельгийкам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дарья Касаткина и Елена Веснина проиграли дуэту Элиза Мертенс/Ан-Софи Местах в пятой встрече матча между сборными России и Бельгии в плей- офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который завершился в Москве.

Дарья <span class=error>Касаткина</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> проиграли дуэту <span class=error>Элиза</span> <span class=error>Мертенс</span>/Ан-<span class=error>Софи</span> Местах со счетом 1:6 6:7 (2:7) итоговый счет матча — 3−2 в пользу бельгиек. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:7 (2:7).

Счет в матче до трех побед стал 3−2 в пользу представительниц Бельгии. Россиянки не смогли пробиться в Мировую группу, которую покинули в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Теперь российская команда будет играть во второй Мировой группе.

Кубок Федерации разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз), 10 титулов у команды Чехословакии/Чехии, которая выигрывала Кубок Федерации три последних сезона. Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).
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