Марат Сафин одолел Горана Иванишевича в выставочном поединке в Будапешете

За матч представитель России выполнил восемь эйсов, сделал один брейк и трижды ошибся на подаче, тогда как Горан девять раз подавал навылет и сделал два брейка.

Отметим, что на официальных турнирах спортсмены играли друг с другом лишь дважды, при этом счёт в личном противостоянии равный — 1:1.