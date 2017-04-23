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https://sport.mail.ru/news/tennis/29525540/
23 апреля 2017, 22:44 | Теннис | GoTennis.ru

Марат Сафин одолел Горана Иванишевича в выставочном поединке в Будапешете

Экс-лидер рейтинга АТР, 37-летний россиянин Марат Сафин, обыграл 45-летнего хорвата Горана Иванишевича в показательной встрече в столице Венгрии — 7/5, 1/6, 10:8.

За матч представитель России выполнил восемь эйсов, сделал один брейк и трижды ошибся на подаче, тогда как Горан девять раз подавал навылет и сделал два брейка.

Отметим, что на официальных турнирах спортсмены играли друг с другом лишь дважды, при этом счёт в личном противостоянии равный — 1:1.
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