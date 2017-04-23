Дарья Гаврилова вывела команду Австралии во вторую Мировую группу «Кубка Федерации»
23-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова, занимающая 27-ю строчку в мировой классификации, принесла досрочную победу национальной сборной своей страны в матче
плей-офф второй Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Сербии. В третьем поединке Дарья со счётом 6/3, 6/0 взяла верх над 130-й ракеткой мира, 20-летней Ниной Стоянович.
Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время Гаврилова реализовала пять
Таким образом, сборная Австралии повела в игре с сербками со счётом 3:0.
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