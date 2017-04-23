Дарья Гаврилова вывела команду Австралии во вторую Мировую группу «Кубка Федерации»

Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время Гаврилова реализовала пять брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки, тогда как Нина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав всего один брейк-пойнт. Это была первая игра между спортсменками.

Таким образом, сборная Австралии повела в игре с сербками со счётом 3:0.