Барселона, Будапешт, Штутгарт и Стамбул. Превью турниров

Турнир АТР Barcelona Open Banc Sabadell не может поспорить по составу участников со своим календарным предшественником с Лазурного берега, однако и в Каталонии будет на что посмотреть. Соревнования в Барселоне впервые были проведены в 1970 году. Традиционно успешно на кортах Real Club de Tenis Barcelona выступают испанские игроки, ну, а безоговорочным лидером по количеству побед здесь является Рафаэль Надаль, завоевавший девять чемпионских титулов.

Именно испанцу, ставшему триумфатором «Мастерса» в Монте-Карло, и предстоит защищать титул в Каталонии. В стартовом матче Рафа сразится с либо с Ренцо Оливо, либо с Рожерио Дутрой да Силвой, а в 1/8 финала, скорее всего, померится силами со своим соотечественником Давидом Феррером. Что касается возможного соперника Надаля в четвертьфинале, то им, по всей видимости, станет немец Александр Зверев.

Также в нижней части сетки будет интересно понаблюдать за выступлением находящегося в хорошей форме Давида Гоффина. Он стартует со второго круга, где может сыграть с Николозом Басилашвили, затем, судя по всему, скрестит ракетки с Пабло Куэвасом. В ¼ финала Давида может сразиться, к примеру, с португальцем Жоао Соусой.

Ну, а лидером посева в Барселоне стал Энди Маррей. Первый номер рейтинга находится не в оптимальных кондициях, так что уже в стартовой встрече на турнире, в которой его соперником станет кто-то из пары Бернард Томич — Дастин Браун. В третьем раунде британец, вероятнее всего, встретится с Фелисиано Лопесом, а в четвертьфинале — с сильнейшим в противостоянии двух других испанцев — Альберта Рамоса и Роберто Баутисты-Агута.

Если в нижней части турнирной таблицы просматривается повторение полуфинала соревнований в Монте-Карло — Надаль против Гоффина, то в верхней её половине возможна дуэль первой ракетки мира и австрийца Доминика Тима, которого в прошлом сезоне нарекали едва ли не новым Грунтовым королём. Впрочем, чтобы пройти в квартет сильнейших Тиму придётся хорошо потрудиться.

Турнир АТР Gazprom Hungarian Open в Будапеште пришёл на смену соревнованиям в Бухаресте, и будет проводиться в этом сезоне впервые.

Под первым номером здесь посеян Люка Пуйе. Его стартовый оппонент определится в поединке между Борной Чоричем и Иржи Веселы. В ¼ финала Пуйе, скорее всего, будет противостоять своему соотечественнику Жилю Симону. Что касается возможного соперника Пуйе в поединке ½ финала, то им, видимо, станет кто-то из итальянцев: либо Паоло Лоренци, либо Фабио Фоньини. Впрочем, помешать первому постарается Михаил Кукушкин из Казахстана, а второму — россиянин Андрей Кузнецов.

В нижней части сетки главным фаворитом будет Иво Карлович. В своём первом матче на соревнованиях он сыграет либо с Дамиром Джумхуром, либо со Стивом Дарсисом. В четвертьфинале хорват, вполне возможно, сразится с аргентинцем Диего Шварцманом, а в поединке за выход в финал может помериться силами, например, с испанцем Фернандо Вердаско или Виктором Троицки из Сербии.

Основное внимание любителей женского тенниса будет приковано на следующей неделе к немецкому городу Штутгарт, где пройдут соревнования WTA Porsche Tennis Grand Prix. Лидером по количеству чемпионских титулов на данном турнире, история которого берёт своё начало в 1978 году, является легендарная американка Мартина Навратилова, шесть раз поднимавшая над головой почётный трофей.

Действующей чемпионкой соревнований является Анжелик Кербер. На старте она сыграет с победительницей во встрече Кристины Младенович и Мирьяны Лючич-Барони, а в ¼ финала сразится либо с сильнейшей в российском дерби Касаткина/Веснина, либо с победившей в дерби испанском — Мугуруса/Суарес Наварро.

Впрочем, самой интересной в Штутгарте будет вторая четверть сетки. Здесь начнёт своё выступление Мария Шарапова, которая возвращается в Тур после дисквалификации. Стартовой соперницей Марии будет Роберта Винчи, а, в случае успеха, она выступит либо против Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радваньской.

В нижней половине турнирной таблицы основное внимание будет приковано к Каролине Плишковой и Симоне Халеп. Обе спортсменки просто обязаны проходить своих стартовых оппоненток, а вот на стадии ¼ финала им, скорее всего, предстоит выдержать серьёзные испытания.

Так, Халеп может встретиться с Йоханной Контой. Особой остроты этому противостоянию придаёт скандал, произошедший в этот уик-энд в матче сборных Румынии и Великобритании в «Кубке Федерации». Плишкова, в свою очередь, с высокой долей вероятности, сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup, который пройдёт в Стамбуле, не может похвастаться столь же представительным составом участниц, как его «коллега» из Штутгарта, однако и на берегах Босфора будет на что посмотреть.

В прошлом году титул здесь покорился местной спортсменке Чагле Буюкакчай. Защищать его турчанка начнёт матчем с Мариной Заневской, а затем сыграет со второй ракеткой соревнований Тимеей Бабош. Победительнице данного противостояния в четвертьфинале, судя по всему, предстоит помериться силами с бельгийкой Элизой Мертенс. Ещё одну пару четвертьфиналисток от этой части сетки вполне могут составить румынка Ирина-Камеиля Бегу и болгарская спортсменка Цветана Пиронкова.