Будапешт. Евгений Донской покидает соревнования
Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер второго раунда квалификации турнира в Будапеште, проиграв в трёх сетах сербу Ласло Дьере, — 4/6, 7/6 (5), 2/6.
Матч продлился 2 часа 31 минуту. 98-й номер рейтинга АТР, 26-летний Донской, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 21-летний Ласло, занимающий 171-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и семь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.
Соперник Дьере по первому кругу основной сетки соревнований Gazprom Hungarian Open определится позднее.
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