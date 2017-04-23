Будапешт. Евгений Донской покидает соревнования

Матч продлился 2 часа 31 минуту. 98-й номер рейтинга АТР, 26-летний Донской, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 21-летний Ласло, занимающий 171-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и семь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Соперник Дьере по первому кругу основной сетки соревнований Gazprom Hungarian Open определится позднее.