Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29525219/
23 апреля 2017, 21:46 | Теннис | GoTennis.ru

Будапешт. Евгений Донской покидает соревнования

Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер второго раунда квалификации турнира в Будапеште, проиграв в трёх сетах сербу Ласло Дьере, — 4/6, 7/6 (5), 2/6.

Матч продлился 2 часа 31 минуту. 98-й номер рейтинга АТР, 26-летний Донской, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 21-летний Ласло, занимающий 171-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и семь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Соперник Дьере по первому кругу основной сетки соревнований Gazprom Hungarian Open определится позднее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Стамбул. Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации соревнований

Стамбул. Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации соревнований

21-летняя россиянка Елизавета Куличкова, занимающая 224-е место в рейтинге WTA, вышла в финал квалификации турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, переиграв со счётом 6/4, 4/6, 6/4 164-ю ракетку мира, 18-летнюю Викторию Кузьмову из Словакии.
Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

"Кубок Федерации". Сборная России проиграла команде Бельгии

Рафаэль Надаль: Следующая цель - победа на "Ролан Гаррос"

Марат Сафин одолел Горана Иванишевича в выставочном поединке в Будапешете