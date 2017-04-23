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23 апреля 2017, 21:52 | Теннис | GoTennis.ru

Британские теннисистки не захотели пожать руки румынкам после поражения в матче «Кубка Федерации»

Представительницы Великобритании в матче плей-офф второй Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» отказались после игры пожать руки своим соперницам из Румынии.

Такое поведение британских теннисисток вызвано вчерашним инцидентом с участием капитана румынок Илие Настасе, который прилюдно оскорбил британку Йоханну Конту, употребив в её адрес ненормативную лексику.

Отметим, что после сегодняшнего игрового дня финальный счёт в матче между сборными Румынии и Великобритании стал 3:2.
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