Британские теннисистки не захотели пожать руки румынкам после поражения в матче «Кубка Федерации»

Такое поведение британских теннисисток вызвано вчерашним инцидентом с участием капитана румынок Илие Настасе, который прилюдно оскорбил британку Йоханну Конту, употребив в её адрес ненормативную лексику.

Отметим, что после сегодняшнего игрового дня финальный счёт в матче между сборными Румынии и Великобритании стал 3:2.