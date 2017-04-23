Стамбул. Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации соревнований
21-летняя россиянка Елизавета Куличкова, занимающая 224-е место в рейтинге WTA, вышла в финал квалификации турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, переиграв со счётом 6/4, 4/6, 6/4 164-ю ракетку мира, 18-летнюю Викторию Кузьмову из Словакии.
Матч длился 2 часа 4 минуты. За это время Елизавета сделала один эйс, восемь брейков и десять двойных ошибок, а Виктория выполнила восемь эйсов, реализовала семь
В следующей стадии соревнований в Турции Куличкова скрестит ракетки с бразильянкой Телианой Перейрой.
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