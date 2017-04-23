Стамбул. Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации соревнований

Матч длился 2 часа 4 минуты. За это время Елизавета сделала один эйс, восемь брейков и десять двойных ошибок, а Виктория выполнила восемь эйсов, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Турции Куличкова скрестит ракетки с бразильянкой Телианой Перейрой.