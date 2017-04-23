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https://sport.mail.ru/news/tennis/29525136/
23 апреля 2017, 21:53 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации соревнований

21-летняя россиянка Елизавета Куличкова, занимающая 224-е место в рейтинге WTA, вышла в финал квалификации турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, переиграв со счётом 6/4, 4/6, 6/4 164-ю ракетку мира, 18-летнюю Викторию Кузьмову из Словакии.

Матч длился 2 часа 4 минуты. За это время Елизавета сделала один эйс, восемь брейков и десять двойных ошибок, а Виктория выполнила восемь эйсов, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила одиннадцать двойных ошибок. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Турции Куличкова скрестит ракетки с бразильянкой Телианой Перейрой.
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