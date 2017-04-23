Веснина сыграет в паре с Касаткиной против бельгиек Мертенс и Местах в Кубке Федерации
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина перед парной встречей матча
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгиек Элизы Мертенс и Ан-Софи Местах сделала замену — вместо Анны Блинковой в паре с Дарьей Касаткиной сыграет Елена Веснина.
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Ранее в воскресенье Веснина в трех сетах уступила Мертенс, а Касаткина также в трех сетах обыграла Марину Заневскую. Счет в матче до трех побед — 2−2. Парная встреча определит победителя матча.
Матч проходит в Москве.
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