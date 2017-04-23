Элиза Мертенс: Мне помогли болельщики, команда и капитан

— Элиза, чем Вы объясняете участившиеся с Вашей стороны двойные ошибки во второй партии?

— Моя соперница сегодня потрясающе играла, к тому же во втором сете я немного устала. И подавала не так хорошо, как вчера.

— Если вдруг Ваша команда проиграет, будете ли Вы тем не менее считать себя героиней матча плей-офф?

— Нет, я чувствую, что играю за команду, а в этом случае нужно отдавать всё возможное, потому что ты выступаешь за страну.

— Как Вам удалось вернуться в матч после провального второго сета?

— В первой партии была упорная борьба. Во втором сете Елена хорошо сыграла. А в третьем я сказала себе, что мне нечего терять, потому что соперница стоит выше меня по рейтингу. Мне помогли бельгийские болельщики и моя команда.

— А капитан? Что она говорила Вам после неудачного второго сета?

— Конечно, Монами давала мне советы при каждой смене сторон. Она знает, что мне нравится, а что — нет. Иногда Доминик просто давала мне передохнуть.

— Судя по результатам этого российско-бельгийского противостояния, московский корт Вам идеально подходит. Это так?

— На самом деле, я уверенно чувствую себя на харде. И никогда не догадывалась, что могу так играть на грунте. Оказалось, что и это покрытие мн подходит. Но всё равно любимым остаётся хард.

— Если в этом матче понадобиться играть решающий парный поединок, Вы готовы выступить в нём?

— Да, я была готова к этому, даже если бы вчера сыграла не два, а три сета.