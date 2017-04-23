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https://sport.mail.ru/news/tennis/29525055/
23 апреля 2017, 20:09 | Теннис | GoTennis.ru

Элиза Мертенс: Мне помогли болельщики, команда и капитан

Сегодня теннисистка Элиза Мертенс успела вывести вперёд команду Бельгии в матче плей-офф командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», обыграв в трёх сетах лидера россиянок Елену Веснину. На послематчевой пресс-конференции победительница поделилась впечатлениями от игры на грунте.

— Элиза, чем Вы объясняете участившиеся с Вашей стороны двойные ошибки во второй партии?
— Моя соперница сегодня потрясающе играла, к тому же во втором сете я немного устала. И подавала не так хорошо, как вчера.

— Если вдруг Ваша команда проиграет, будете ли Вы тем не менее считать себя героиней матча плей-офф?
— Нет, я чувствую, что играю за команду, а в этом случае нужно отдавать всё возможное, потому что ты выступаешь за страну.

— Как Вам удалось вернуться в матч после провального второго сета?
— В первой партии была упорная борьба. Во втором сете Елена хорошо сыграла. А в третьем я сказала себе, что мне нечего терять, потому что соперница стоит выше меня по рейтингу. Мне помогли бельгийские болельщики и моя команда.

— А капитан? Что она говорила Вам после неудачного второго сета?
— Конечно, Монами давала мне советы при каждой смене сторон. Она знает, что мне нравится, а что — нет. Иногда Доминик просто давала мне передохнуть.

— Судя по результатам этого российско-бельгийского противостояния, московский корт Вам идеально подходит. Это так?
— На самом деле, я уверенно чувствую себя на харде. И никогда не догадывалась, что могу так играть на грунте. Оказалось, что и это покрытие мн подходит. Но всё равно любимым остаётся хард.

— Если в этом матче понадобиться играть решающий парный поединок, Вы готовы выступить в нём?
— Да, я была готова к этому, даже если бы вчера сыграла не два, а три сета.
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Веснина сыграет в паре с Касаткиной против бельгиек Мертенс и Местах в Кубке Федерации

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина перед парной встречей матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгиек Элизы Мертенс и Ан-Софи Местах сделала замену — вместо Анны Блинковой в паре с Дарьей Касаткиной сыграет Елена Веснина.
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