Сборная России сравняла счет в матче Кубка Федерации по теннису с командой Бельгии
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дарья Касаткина обыграла Марину Заневскую в четвертом поединке матча между сборными России и Бельгии в
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.
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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:0. Счет в матче до трех побед стал 2−2.
Решающей в данном противостоянии станет парная встреча, которая состоится позже в воскресенье.
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