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23 апреля 2017, 20:30 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Опыт научил меня восстанавливаться

Елена Веснина не смогла вывести сборную России вперёд в матче плей-офф командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», уступив Элизе Мертенс в решающем сете. На послематчевой пресс-конференции Веснина рассказала, что ей помешало добиться успеха.

Елена <span class=error>Веснина</span> не смогла вывести сборную России вперёд в матче <nobr>плей-офф</nobr> командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации уступив <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> в решающем сете. Увеличить
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— Елена, почему в сегодняшней встрече были такие перепады по счёту?
— В первом сете у меня были брейк-пойнты, которые я не смогла реализовать. Потому что в эти моменты Элизе хорошо играла, действовала стабильно на на задней линии. Я пыталась выходить вперёд, но мне было тяжело. В третьем сете в двух геймах на приёме я была должна брать подачу соперницы. Однако потеряла свою. А счёт 1/3 в матчах Кубка Федерации это катастрофа. Элизе стала играть чётче, но при этом и рисковать: бить ближе к линиям. Я никак не ожидала эйсов на второй подаче. Но даже проигрывая 1/5, я верила, что смогу переломить ход борьбы. Однако соперница сейчас находится на хорошем ходу.

— Ожидали ли Вы такой потрясающей игры от Мертенс?
— Мы видели её выступление в матче румынок, где она обыграла лидера команды соперниц — Бегу. Понимали, что именно от неё следует ждать сюрпризов, хотя у бельгиек ровный состав. Однако есть игроки, которые настраиваются на матчи «Кубка Федерации» и не так удачно выступают в индивидуальных соревнованиях.

— В спорткомплексе «Олимпийский» трибуны расположены ближе к корту, чем на Малой спортивной арене. Плюс к этому здесь нет сценического освещения. Какой вариант Вам нравится больше?
— Мне понравилось в Лужниках. Благодаря болельщикам я смогла абстрагироваться от результата первого сета и удачно начать второй. Я надеялась на успех и в третьем, что, к сожалению, не вышло.

— Каков Ваш настрой? Сможете ли, если понадобиться играть решающую пару, выступить и в пятом матче?
— Хороший настрой. Надеюсь, что решающая парная встреча будет, я выйду на корт и помогу команде. Конечно, усталость присутствует, но благодаря опыту я умею настраиваться и восстанавливаться.
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