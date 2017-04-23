Елена Веснина: Опыт научил меня восстанавливаться
Елена Веснина не смогла вывести сборную России вперёд в матче
плей-офф командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», уступив Элизе Мертенс в решающем сете. На послематчевой пресс-конференции Веснина рассказала, что ей помешало добиться успеха.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Елена, почему в сегодняшней встрече были такие перепады по счёту?
— В первом сете у меня были
— Ожидали ли Вы такой потрясающей игры от Мертенс?
— Мы видели её выступление в матче румынок, где она обыграла лидера команды соперниц — Бегу. Понимали, что именно от неё следует ждать сюрпризов, хотя у бельгиек ровный состав. Однако есть игроки, которые настраиваются на матчи «Кубка Федерации» и не так удачно выступают в индивидуальных соревнованиях.
— В спорткомплексе «Олимпийский» трибуны расположены ближе к корту, чем на Малой спортивной арене. Плюс к этому здесь нет сценического освещения. Какой вариант Вам нравится больше?
— Мне понравилось в Лужниках. Благодаря болельщикам я смогла абстрагироваться от результата первого сета и удачно начать второй. Я надеялась на успех и в третьем, что, к сожалению, не вышло.
— Каков Ваш настрой? Сможете ли, если понадобиться играть решающую пару, выступить и в пятом матче?
— Хороший настрой. Надеюсь, что решающая парная встреча будет, я выйду на корт и помогу команде. Конечно, усталость присутствует, но благодаря опыту я умею настраиваться и восстанавливаться.
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