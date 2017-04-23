Надаль первым в истории стал десятикратным победителем турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии Masters в
Монте-Карло. В финале он выиграл у своего соотечественника Альберта Рамоса-Виноласа.
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Надаль выиграл в финале со счетом 6:1 6:3. Для бывшего лидера мирового рейтинга победа стала первой в нынешнем сезоне.
Надаль оказался первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть десять титулов на одном турнире. В этом сезоне испанец сохраняет шансы победить в десятый раз также на турнире в Барселоне и на «Ролан Гаррос».
Титул, завоеванный в
Испанец заявил, что не будет праздновать свою победу, так как собирается провести вечер за просмотром матча «Реал» — «Барселона». «Да некогда праздновать — сегодня “Реал” с “Барселоной” играют. Будем смотреть. А так, просто поужинаем с семьей. На этом отрезке сезона времени на празднования нет», — цитирует Надаля Sports.ru.
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