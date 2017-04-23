Надаль первым в истории стал десятикратным победителем турнира ATP

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Надаль выиграл в финале со счетом 6:1 6:3. Для бывшего лидера мирового рейтинга победа стала первой в нынешнем сезоне.

Надаль оказался первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть десять титулов на одном турнире. В этом сезоне испанец сохраняет шансы победить в десятый раз также на турнире в Барселоне и на «Ролан Гаррос».

Титул, завоеванный в Монте-Карло, стал для Надаля 50-м, завоеванным на грунте. Тем самым испанец установил исторический рекорд — раньше он делил первое место по количеству «грунтовых» титулов за карьеру с аргентинцем Гильермо Виласом. Всего же за карьеру на разных покрытиях Надаль выиграл 70 турниров.

Испанец заявил, что не будет праздновать свою победу, так как собирается провести вечер за просмотром матча «Реал» — «Барселона». «Да некогда праздновать — сегодня “Реал” с “Барселоной” играют. Будем смотреть. А так, просто поужинаем с семьей. На этом отрезке сезона времени на празднования нет», — цитирует Надаля Sports.ru.