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https://sport.mail.ru/news/tennis/29524707/
23 апреля 2017, 19:27 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Кристина Куцова не помогла сборной Словакии сократить отрыв от команды Нидерландов

26-летняя словацкая теннисистка Кристина Куцова, занимающая 85-е место в рейтинге WTA, не смогла принести сборной своей страны второе очко в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», проиграв со счётом 5/7, 4/6 136-й ракетке мира, 25-летней голландке Ришель Хогенкамп.

За 1 час 47 минут, проведённые на корте, Кристина записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, допустив пять брейк-пойнтов, тогда как Ришель трижды подавала навылет, сделала пять брейков и дважды ошиблась на подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 2:2.

Таким образом, общий счёт в матче между сборными Словакии и Нидерландов стал 1:3.
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