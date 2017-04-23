«Кубок Федерации». Кристина Куцова не помогла сборной Словакии сократить отрыв от команды Нидерландов

За 1 час 47 минут, проведённые на корте, Кристина записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, допустив пять брейк-пойнтов, тогда как Ришель трижды подавала навылет, сделала пять брейков и дважды ошиблась на подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 2:2.

Таким образом, общий счёт в матче между сборными Словакии и Нидерландов стал 1:3.