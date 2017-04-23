«Кубок Федерации». Кристина Куцова не помогла сборной Словакии сократить отрыв от команды Нидерландов
26-летняя словацкая теннисистка Кристина Куцова, занимающая 85-е место в рейтинге WTA, не смогла принести сборной своей страны второе очко в матче
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», проиграв со счётом 5/7, 4/6 136-й ракетке мира, 25-летней голландке Ришель Хогенкамп.
За 1 час 47 минут, проведённые на корте, Кристина записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, допустив пять
Таким образом, общий счёт в матче между сборными Словакии и Нидерландов стал 1:3.
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