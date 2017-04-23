Анастасия Комардина успешно стартовала в квалификации турнира в Стамбуле
176-я ракетка мира, 19-летняя россиянка Анастасия Комардина, с победы стартовала в отборочном раунде соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Cup, одолев в дебютном поединке 551-й номер мировой классификации, 17-летнюю хозяйку кортов Берфу Ченгиз, — 6/4, 4/6, 6/2.
Первая встреча соперниц продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Комардина сделала четыре эйса, семь брейков и девять двойных ошибок, тогда как Берфу выполнила два эйса, реализовала пять
Следующей соперницей Комардиной на турнире в Стамбуле станет француженка Фиона Ферро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter