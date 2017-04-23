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https://sport.mail.ru/news/tennis/29524706/
23 апреля 2017, 19:27 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Комардина успешно стартовала в квалификации турнира в Стамбуле

176-я ракетка мира, 19-летняя россиянка Анастасия Комардина, с победы стартовала в отборочном раунде соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Cup, одолев в дебютном поединке 551-й номер мировой классификации, 17-летнюю хозяйку кортов Берфу Ченгиз, — 6/4, 4/6, 6/2.

Первая встреча соперниц продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Комардина сделала четыре эйса, семь брейков и девять двойных ошибок, тогда как Берфу выполнила два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась при подаче.

Следующей соперницей Комардиной на турнире в Стамбуле станет француженка Фиона Ферро.
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