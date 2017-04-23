Анастасия Комардина успешно стартовала в квалификации турнира в Стамбуле

Первая встреча соперниц продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Комардина сделала четыре эйса, семь брейков и девять двойных ошибок, тогда как Берфу выполнила два эйса, реализовала пять брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась при подаче.

Следующей соперницей Комардиной на турнире в Стамбуле станет француженка Фиона Ферро.