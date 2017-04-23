ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) проводит расследование относительно высказываний капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе в отношении беременности второй «ракетки» мира американки Серены Уильямс. Об этом сообщает
Би-би-си.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Инцидент произошел в пятницу на
В ITF также рассмотрят эпизод с оскорблением Настасе британской теннисистки Йоханны Конты и официальных лиц во время субботнего матча Кубка Федерации. В результат румын был удален с игры и лишен аккредитации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter