ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс

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Инцидент произошел в пятницу на пресс-конференции перед матчем Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании. 70-летний Настасе позволил себе высказывания относительно цвета кожи будущего ребенка Уильямс.

В ITF также рассмотрят эпизод с оскорблением Настасе британской теннисистки Йоханны Конты и официальных лиц во время субботнего матча Кубка Федерации. В результат румын был удален с игры и лишен аккредитации.