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https://sport.mail.ru/news/tennis/29524619/
23 апреля 2017, 18:42 | Теннис | ТАСС

ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) проводит расследование относительно высказываний капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе в отношении беременности второй «ракетки» мира американки Серены Уильямс. Об этом сообщает Би-би-си.

Капитан сборной Румынии по теннису позволил себе высказывания относительно цвета кожи будущего ребенка Уильямс. Увеличить
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Инцидент произошел в пятницу на пресс-конференции перед матчем Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании. 70-летний Настасе позволил себе высказывания относительно цвета кожи будущего ребенка Уильямс.

В ITF также рассмотрят эпизод с оскорблением Настасе британской теннисистки Йоханны Конты и официальных лиц во время субботнего матча Кубка Федерации. В результат румын был удален с игры и лишен аккредитации.
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