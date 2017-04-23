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23 апреля 2017, 18:56 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисистки обыграли швейцарок со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Федерации

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси обыграли команду Швейцарии со счетом 3:2 в полуфинальной матче Кубка Федерации, который завершился на корте минской «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной встрече, результат которой не имел никакого значения, белорусский дуэт Ольга Говорцова / Вера Лапко уступил швейцарской паре Мартина Хингис / Белинда Бенчич — 0:6, 1:6.

До этого белоруски уже обеспечили общую победу и первый раз сыграют в решающем матче неофициального командного чемпионата мира. Соперник сборной Беларуси определится после окончания второго полуфинала США — Чехия. После первого дня там ничья — 1:1.

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