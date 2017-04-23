Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке Федерации
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в одиночной встрече матча
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгийки Элизы Мертенс готова выйти в составе пары на решающую встречу. Об этом она заявила журналистам.
В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах — 4:6, 6:1, 2:6. Счет в матче до трех побед стал 2−1 в пользу представительниц Бельгии.
«У меня хороший настрой, и я готова выйти помочь команде вытащить этот матч. Нам ничего легко не дается, мы должны именно так выигрывать, это Кубок Федерации. Усталость после двух напряженных матчей присутствует, но все равно мы уже на опыте, я умею себя восстановить, и я думаю, что смогу настроить себя должным образом на пару», — заявила Веснина.
«Первый сет был очень ровный, всего с одним брейком, и несмотря на то, что у меня были брейки практически при каждой ее подаче, она играла очень здорово на ключевых
«Я надеялась, что в третьем сете будет такое же мое доминирование, но это матч Кубка Федерации. Сегодня ей сопутствовала удача в плане важных очков, она часто попадала в ту часть корта, куда было даже сложно реагировать. За счет того, что Элиза играла больше от обороны, ей было легче, а мне же нужно было диктовать, создавать и заканчивать розыгрыши, и такой стиль игры сопряжен с большим количеством ошибок. В то же время, в нужный момент Мертенс сыграла очень вдохновенно, нужно отдать ей должное», — заключила россиянка.
Парная встреча состоится после встречи Дарьи Касаткиной и Марины Заневской. В случае проигрыша россиянки парная встреча не будет иметь турнирного значения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter