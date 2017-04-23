Соболенко: Игры со швейцарскими теннисистками — бесценный опыт для белорусской команды
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игры со швейцарскими теннисистками — бесценный опыт для белорусской команды. Об этом рассказала сегодня журналистам белорусская теннисистка Арина Соболенко после успешной встречи (6:3, 2:6. 6:4) с Викторией Голубич в полуфинале Кубка Федерации, который проходит на минской «Чижовка — Арене», передает корреспондент БЕЛТА.
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Арина Соболенко обеспечила белорускам победу над швейцарками и выход в финал Кубка ФедерацииБелоруска очень мощно провела первый сет и уверенно выиграла со счетом 6:3. Вторая партия прошла с преимуществом Виктории Голубич, которая сыграла более уверенно и победила Арину 6:2. Решающий сет Соболенко начала удачно, взяв подачу соперницы.
Благодаря победе 18-летней минчанки хозяева корта впервые в своей истории получили право сыграть в финале престижного командного турнира. «Матч с Викторией Голубич нельзя назвать легким. Вторая партия и вовсе не получилась, а в третьей удалось перехватить инициативу, хотя ошибок по ходу встречи с моей стороны хватало. Пауза в заключительной партии пошла на пользу. Капитан белорусской сборной Эдуард Дубров попросил держать свою подачу и действовать на приеме внимательнее. По сравнению с матчем с Нидерландами, в полуфинале было намного тяжелее. Без сомнения, прошедшие игры со швейцарками — бесценный опыт для белорусской команды », — отметила Арина Соболенко.
Белорусская теннисистка рассказала также, что останется придерживаться агрессивного стиля игры и ей бы очень хотелось сыграть в финале Кубка Федерации. «Несмотря на мои ошибки, получила удовольствие от встречи с Викторией Голубич, в которой мне удалось принести победное очко для команды. Эмоции зашкаливают, и я не против испытать
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