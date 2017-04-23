Арина Соболенко обеспечила белорускам победу над швейцарками и выход в финал Кубка Федерации
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко выиграла у Виктории Голубич в четвертом одиночном поединке полуфинала Кубка Федерации, обеспечив сборной Беларуси общую победу над швейцарскими теннисистками, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белоруска очень мощно провела первый сет и уверенно выиграла со счетом 6:3. Вторая партия прошла с преимуществом Виктории Голубич, которая сыграла более уверенно и победила Арину 6:2.
Решающий сет Соболенко начала удачно, взяв подачу соперницы. В дальнейшем швейцарка долго вела в счете, но в решающие моменты Арина Соболенко проявила отличные бойцовские качества и сумела переломить ход игры, вырвав победу 6:4.
Таким образом, общий счет матча стал 3:1 в пользу белорусок и результат парной игры уже не имеет значения. Капитан белорусской команды Эдуард Дубров заявил на парную встречу Ольгу Говорцову и Веру Лапко, его швейцарский коллега Хайнц Гюнтхардт рассчитывает на Мартину Хингис и Белинду Бенчич. В первой сегодняшней встрече между лидерами сборных Беларуси и Швейцарии Александра Саснович переиграла Тимею Бачински в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).
Накануне, в первый день соревнований на корте «Чижовка-Арены» Александра Саснович победила Викторию Голубич — 6:3, 5:7, 7:5, Тимеа Бачински выиграла у Арины Соболенко — 6:4, 7:5.
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