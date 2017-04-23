Цуренко проиграла немке Гёргес решающее очко в матче теннисного Кубка Федерации
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.
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В Штуттгарте (Германия) завершилась четвертая игра матча
Игра завершилась со счетом 4:6, 4:6, а матч — 1−3 в пользу сборной Германии.
Украинка очень уверенно начала этот матч и выигрывала по ходу первой партии со счетом 4:1. Но, затем наступил перелом и Гёргес выиграла пять геймов подряд.
Во втором сете борьба шла более ровная, очко в очко. А в концовке более удачливой вновь оказалась спортсменка из Германии.
Таким образом, сборная Германии сохранила свое место в I мировой группе, а украинки в 2018-м году сыграют во II Мировой группе, среди 9−16 команд.
Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер.
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