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https://sport.mail.ru/news/tennis/29523670/
23 апреля 2017, 15:54 | Теннис | УНИАН

Цуренко проиграла немке Гёргес решающее очко в матче теннисного Кубка Федерации

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. Увеличить
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В Штуттгарте (Германия) завершилась четвертая игра матча плей-офф Кубка Федерации по теннису Украина — Германия, в котором Леся Цуренко проиграла Юлии Гергес, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:6, 4:6, а матч — 1−3 в пользу сборной Германии.

Украинка очень уверенно начала этот матч и выигрывала по ходу первой партии со счетом 4:1. Но, затем наступил перелом и Гёргес выиграла пять геймов подряд.

Во втором сете борьба шла более ровная, очко в очко. А в концовке более удачливой вновь оказалась спортсменка из Германии.

Таким образом, сборная Германии сохранила свое место в I мировой группе, а украинки в 2018-м году сыграют во II Мировой группе, среди 9−16 команд.

Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер.

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