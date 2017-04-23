Саснович: Давно не демонстрировала столь качественный теннис

«В поединке со швейцаркой продемонстрировала качественный теннис, давно так не играла и не помню, чтобы была довольна собой. Первый сет хорошо сложился для меня. Также довольна, как отыграла тай-брейк, сделав всего лишь одну невынужденную ошибку. Вчера после матча Арины Соболенко с Тимеа Бачински разобрали действия моей сегодняшней соперницы, я старалась выполнять тактику на встречу. Тимеа Бачински пыталась разнообразить свои действия, но я оказалась готова к такому повороту событий на корте», — отметила белорусская теннисистка.

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации со швейцарками — 2:1Александра Саснович отлично провела стартовую партию, выиграв ее со счетом 6:2 при двух брейках. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, Александра выигрывала 5:3, но дело дошло до тай-брейка, в котором удача оказалась на стороне Саснович — 7:2.

Белорусская команда в полуфинале Кубка Федерации в матче со Швейцарией ведет 2:1. На данный момент на корте играют Арина Соболенко и Виктория Голубич. В случае успеха белоруски, хозяева корта сыграют в финале Кубка Федерации в ноябре 2017 года.