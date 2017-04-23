Вначале на корт вышли первые номера обеих команд Александра Саснович и Тимеа Бачински. Белоруска отлично провела стартовую партию, выиграв ее со счетом 6:2 при двух брейках. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, Александра выигрывала 5:3, но дело дошло до тай-брейка, в котором удача оказалась на стороне Саснович — 7:2.

Счет в матче стал 2:1 в пользу белорусской команды.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке Арина Соболенко сыграет с Викторией Голубич. После их встречи пройдет парная игра, на которую у белорусок заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко, у швейцарок — Мартина Хингис и Белинда Бенчич.

В первый день соревнований Александра Саснович победила Викторию Голубич — 6:3, 5:7, 7:5, Тимеа Бачински выиграла у Арины Соболенко — 6:4, 7:5. -0-

Александра Саснович победила швейцарку Викторию Голубич во встрече Кубка ФедерацииБлагодаря этому успеху белорусская команда повела в полуфинале Кубка Федерации со счетом 1:0. Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с БеларусьюВо второй игре на корте в «Чижовка-Арене» Арина Соболенко уступила Тимеа Бачински — 4:6, 5:7. Первый номер команды гостей провела встречу тактически грамотно, допустив меньшее количество невынужденных ошибок.