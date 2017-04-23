Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира в матче Кубка Федерации
Счет в противостоянии Германии и Украины стал 2:1 в пользу «бундестим».
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В Штуттгарте (Германия) завершился третий поединок матча
Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.
Украинка, которая находится на 13-м месте в мировом рейтинге, сумела на равных провести начало первой партии лидером мирового рейтинга. А при счете 4:4 наша спортсменка выиграла два гейма подряд, в том числе, на подаче соперницы.
Во второй партии преимущество украинки было уже более весомым, что и вылилось в итоговый счет — 6:2.
Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер.
Таким образом, счет в матче Германия — Украина стал 2:1 в пользу сборной Германии.
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