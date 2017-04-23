Красота по-белорусски. На что нужно обратить внимание сборной Беларуси, чтобы пройти швейцарок
Константин Лобандиевский рассказывает, почему полуфинальный матч Кубка федерации Беларусь — Швейцарии — беспрецедентное для нашей страны зрелище, воскресное продолжение которого ни в коем случае нельзя пропустить.
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Видимо, что-то случилось...
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Сидя на трибуне вместе с Андреем Вашкевичем, между делом обсудили один из многих заголовков его «The Daily» проекта «Белорусскому баскетболу очень нужна красивая история». А разве
И Саша Саснович в поединке с Викторией Голубич как раз ее подарили. На турнире в Швейцарии белоруска взяла верх гораздо увереннее, и
На риторический вопрос Вашкевича «Почему же она так не заиграла раньше?» ответом могла служить надпись из ролика на экране «Чижовки-Арены»: «We are tennis!» Да, в этом виде спорта вот так принято у
В этом плане Арине Соболенко еще нужно подтянуться к лидеру команды. У нее есть сильный характер, прекрасные данные, атакующие удары. Однако наиболее выигрышно в поединке с Тимеа Бачински она смотрелась в начале сетов, ведя в обеих партиях 3:1. А вот когда нужно было решать исход борьбы, начинала суетиться, забывала дошагивать до мяча и ошибалась даже в тех ударах, которые ей прежде удавались. Здесь есть, конечно, вопросы техники, требующие решения, но не физподготовка виновата, что ноги и руки не всегда там, где должны быть. Арина слишком торопится выигрывать — как в отдельно взятом розыгрыше, так и в глобальном плане. Побеждать одним ударом это, конечно, круто, но если такая вероятность призрачна, не стоит ли подготовить наступление и дать шанс промахнуться сопернице?!
Вообще все молодые
В воскресенье будут совсем другие матчи. Саснович против Бачински придется больше обороняться, и, может быть, Саше это даже на руку. По крайней мере, в субботу первый номер швейцарок не показала ничего такого, почему ее нужно бояться. Для нашей теннисистки главное — верить в себя и помнить, что в решающий момент она способна сыграть умнее. Арина уповает на силу, и в этом плане ее следующий поединок будет крайне забавным. Кого бы ни выставили соперницы, будь то Бенчич или Голубич, да хоть Мартину Хингис — это все очень техничные игроки. Но Хингис, конечно, берегут для пары. Ее выход на сцену может быть решающим.
По объективным прикидкам, у белорусок шансов не много. Но человек так устроен, что ему всегда хочется большего. Год назад мы даже не могли подумать, что наши девушки без Виктории Азаренко будут на равных сражаться в полуфинале Кубка федерации. А сейчас, когда мечты стали явью, хочется большего. И прежде всего самим теннисисткам. Белорусскому теннису не помешает еще одна красивая история….
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