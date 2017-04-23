Красота по-белорусски. На что нужно обратить внимание сборной Беларуси, чтобы пройти швейцарок

Сидя на трибуне вместе с Андреем Вашкевичем, между делом обсудили один из многих заголовков его «The Daily» проекта «Белорусскому баскетболу очень нужна красивая история». А разве кому-то где-то не нужна красивая история?! Ответ на ироничный вопрос кажется очевидным. А ведь в действительности теннис — то место, где красивая история и даром не упала. Будь наша воля, мы предпочли бы уверенную победу своих любимцев со счетом 6:4, 6:2 и поблагодарили бы их за сохраненные нервные клетки. Однако не получается! В теннисе хочешь-не хочешь выходит красиво. Тут и камбеки со счета 2:6, 2:4 и качели, которые, скорее, правило, чем исключение, и колоссальное напряжение почти в каждом гейме. А разве кому-то где-то не нужна красивая история?! А вот поди ж ты!



И Саша Саснович в поединке с Викторией Голубич как раз ее подарили. На турнире в Швейцарии белоруска взяла верх гораздо увереннее, и кто-то может быть забыл, что в рейтинге то выше швейцарка. Проделав работу над ошибками, Голубич поставила намного больше трудноразрешимых задач, чем в предыдущем поединке. Вовсю работал ее уникальный для женского тенниса одноручный бекхэнд, который Эдуард Дубров постфактум сравнит с федереровским. Это была драма! Красивая и захватывающая. И по словам швейцарских игроков, хэппи-энд для белорусской стороны обусловлен тем, что Саснович действовала умнее в решающие моменты матча. Такое признание от соперников дорогого стоит. Потому что когда напряг, когда страсти, когда цена высока, каждый знает по себе, как трудно принимать быстрые и верные решения. А Саснович в эншпиле победила именно тактически — меняя игру, используя различные удары и хитроумные ловушки!



На риторический вопрос Вашкевича «Почему же она так не заиграла раньше?» ответом могла служить надпись из ролика на экране «Чижовки-Арены»: «We are tennis!» Да, в этом виде спорта вот так принято у топ-игроков — показывать лучшую игру именно тогда, когда припрет.



В этом плане Арине Соболенко еще нужно подтянуться к лидеру команды. У нее есть сильный характер, прекрасные данные, атакующие удары. Однако наиболее выигрышно в поединке с Тимеа Бачински она смотрелась в начале сетов, ведя в обеих партиях 3:1. А вот когда нужно было решать исход борьбы, начинала суетиться, забывала дошагивать до мяча и ошибалась даже в тех ударах, которые ей прежде удавались. Здесь есть, конечно, вопросы техники, требующие решения, но не физподготовка виновата, что ноги и руки не всегда там, где должны быть. Арина слишком торопится выигрывать — как в отдельно взятом розыгрыше, так и в глобальном плане. Побеждать одним ударом это, конечно, круто, но если такая вероятность призрачна, не стоит ли подготовить наступление и дать шанс промахнуться сопернице?!





Вообще все молодые куда-то спешат. Не только в теннисе. У них впереди целая жизнь, а все равно суетятся. И ничего с этим не поделать. Нужно просто направить энергию в правильное русло. И Арина, и Саша, и старающаяся не отставать от подруг Вера Лапко растут прямо на наших глазах. Кубок федерации для них не зубрежка избитых истин, а ускоренные курсы поистине большого тенниса — потому что здесь они играют с соперницами высокого уровня в матчах соотвествующих накала и значимости.



В воскресенье будут совсем другие матчи. Саснович против Бачински придется больше обороняться, и, может быть, Саше это даже на руку. По крайней мере, в субботу первый номер швейцарок не показала ничего такого, почему ее нужно бояться. Для нашей теннисистки главное — верить в себя и помнить, что в решающий момент она способна сыграть умнее. Арина уповает на силу, и в этом плане ее следующий поединок будет крайне забавным. Кого бы ни выставили соперницы, будь то Бенчич или Голубич, да хоть Мартину Хингис — это все очень техничные игроки. Но Хингис, конечно, берегут для пары. Ее выход на сцену может быть решающим.





По объективным прикидкам, у белорусок шансов не много. Но человек так устроен, что ему всегда хочется большего. Год назад мы даже не могли подумать, что наши девушки без Виктории Азаренко будут на равных сражаться в полуфинале Кубка федерации. А сейчас, когда мечты стали явью, хочется большего. И прежде всего самим теннисисткам. Белорусскому теннису не помешает еще одна красивая история….