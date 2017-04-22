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22 апреля 2017, 23:11 | Теннис | Sports.kz

Путинцева вывела Казахстан вперед в матче плей-офф Кубка Федерации

В Монреале состоялась первая игра плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан, сообщает Sports.kz.

В Монреале состоялась первая игра <nobr>плей-офф </nobr>II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску (188-е) — 6:4, 4:6, 6:4.

Таким образом, сборная Казахстана повела в счете — 1:0. Следующими на корт выйдут Ярослава Шведова (51-е) и Абанда Франсуаза (186-е).

Во второй день турнира, 23 апреля, состоятся два одиночных и один парный матч.

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