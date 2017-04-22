Путинцева вывела Казахстан вперед в матче плей-офф Кубка Федерации
В Монреале состоялась первая игра
плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан, сообщает Sports.kz.
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску (188-е) — 6:4, 4:6, 6:4.
Таким образом, сборная Казахстана повела в счете — 1:0. Следующими на корт выйдут Ярослава Шведова (51-е) и Абанда Франсуаза (186-е).
Во второй день турнира, 23 апреля, состоятся два одиночных и один парный матч.
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