Путинцева вывела Казахстан вперед в матче плей-офф Кубка Федерации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску (188-е) — 6:4, 4:6, 6:4.



Таким образом, сборная Казахстана повела в счете — 1:0. Следующими на корт выйдут Ярослава Шведова (51-е) и Абанда Франсуаза (186-е).



Во второй день турнира, 23 апреля, состоятся два одиночных и один парный матч.