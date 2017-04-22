Неоднозначный субботник сборной России

Есть в нашей стране давняя традиция — устраивать в 20-х числах апреля субботники, наводить порядок, разбираться с накопившимся с прошлого года на придомовой, приофисной и прочей территории. Занятие, безусловно, полезное и нужное. Но в эти выходные у Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой и всей теннисной сборной России были дела поважнее — надо в элиту Кубка федерации возвращаться. Место в Мировой группе неофициального чемпионата мира среди женских команд россиянки потеряли год назад, проиграв в апрельском переходном матче Белоруссии. А для того, чтобы вернуться на следующий год, нужно непременно побеждать на Малой спортивной арене «Лужники» Бельгию.

В составе фламандской сборной в Москву не приехали две ее самые именитые из продолжающих карьеру теннисисток — Янина Викмайер и Кирстен Флипкенс. Капитан бельгийской команды, очаровательная Доминик Монами, отвечая на вопрос о том, почему так случилось, спокойно объяснила, что вышеупомянутые девушки восстанавливаются от травм, и все равно не смогли бы сыграть в полную силу, зато те теннисистки, которых она привезла в Москву, отлично действуют на выбранном хозяйками грунте и очень мотивированы сыграть за страну.

Ее российская визави Анастасия Мыскина, в свою очередь, заметила, что оптимальность состава в Кубке федерации — понятие относительное. Мол, приезжали к нам в феврале теннисистки из Тайваня, стоящие в третьей сотне мирового рейтинга, и с ними вовсе не было легко.

Самой капитану сборной России, между тем, удалось собрать на этот матч плей-офф очень крепкую команду. В нее не вошла первая ракетка страны Светлана Кузнецова, зато трио, стоящее в рейтинге за ней, приехало в сборную с удовольствием и в приподнятом настроении: Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина уже завоевали этой весной по титулу и все вместе выглядят весьма грозной силой.

Веснина, 15-я ракетка мира и вторая России, впервые вошла в команду в качестве формального лидера и ее первого номера. «Это немного необычно и очень ответственно», — сказала она на предшествовавшей матчу пресс-конференции и, разумеется, пообещала приложить максимум усилий.

Открывать противостояние выпало как раз Весниной и 22-летней Элисон ван Эйтванк. Официально она — лишь пятая ракетка своей страны, поскольку стоит в мировом рейтинге даже ниже бывшей украинки Марины Заневской, также прибывшей в составе бельгийской команды в Москву. Но в активе этой рыжеволосой девушки есть одно достижение, которым не может похвастать даже Веснина — в 2015-м ван Эйтванк дошла до четвертьфинала Roland Garros. А ее визави по субботнему поединку, например, дальше третьего круга на грунтовом «Шлеме» никогда не продвигалась. При этом сама Элисон утверждает, что грунт ей вообще не нравится, а играть она больше всего любит на траве. Сейчас же бельгийкая теннисистка вообще испытывает недостаток игровой практики. Из-за операции на запястье сезон-2017 она начала только в марте в Индиан-Уэллсе и к этому моменту провела лишь четыре матча.

В субботу здорово начала Веснина. Она сходу повела 4:0. Но потом и ее соперница разыгралась-расподавалась, а сама россиянка как раз испытала небольшие трудности с подачей. Как результат бельгийка сократила отставание 3:4, но следующие два гейма, а вместе с ними и стартовый сет остались за россиянкой — 6:3.

В начале второй партии вперед с брейком вырвалась ван Эйтванк, но Веснина тут же отквиталась и повела сама. Было видно, что россиянка владеет преимуществом и знает, что делать с бельгийкой и ее не слишком приятными резаными ударами, но сильно волнуется. Елена и сама это позже подтвердила. «Тяжело в матчах Кубка федерации показывать ровный, спокойный теннис », — сказала она в телеинтервью, еще даже не успев отдышаться. А чуть позже на пресс-конференции добавила: «Игры за сборную это всегда сумасшедшее напряжение и нервозность».

Веснина попыталась зацепиться за восьмой гейм, поспорила с судьей о попадании бельгийской подачи, но счет все же стал 4:4. Следующую попытку россиянка не упустила и при 5:4 подавала на матч. Завершила встречу Веснина по-чемпионски, эффектно пробив слета с хафкорта — 6:3, 6:4.

Во втором матче дня Анастасия Павлюченкова встречалась с Элизе Мертенс. Эта девушка в январе выиграла в Хобарте свой первый турнир WTA, благодаря чему совершила скачок в рейтинге со 120-х мест в район 80-го, а чуть позже поднялась на высшее в своей карьере 66-е. Сейчас она — первая ракетка Бельгии, но лидером команды, по собственному признанию, себя не ощущает. «Я, скорее, ее часть, — признается 21-летняя Мертенс. — Мы в сборной все примерно одного возраста, и у нас у всех, включая капитана, прекрасные отношения».

Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказывала, что играть на грунте очень любит, но пока прибиться к этому покрытию не успела: начала тренироваться на земле только здесь, в Лужниках. По ее мнению, соперница подошла к поединку более готовой. Но Мертенс напомнила: еще на прошлой неделе она сама выступала на харде в Швейцарии и на грунт ступила тоже только здесь.

Поначалу на корте шла равная борьба: девушки обменивались геймами, и ничего не предвещало беды. Только вот со счета 3:4 бельгийка выиграла девять геймов подряд и меньше чем за час праздновала победу — 6:4, 6:0. Причем для победы во второй партии оказалось Мертенс достаточно 19 минут.

«Соперница играла увереннее, лучше двигалась, а я действовала чересчур прямолинейно, как на хардовом корте. Это, считаю, моя главная ошибка. До 4:4 игра была равной, а потом… — сказала Павлюченкова на пресс-конференции. — Мне подсказывали и действовать пошире, и играть покороче — все перепробовала. В конце уже просто не знала, что с ней делать».

В итоге после первого дня установился ничейный счет — 1:1. И в воскресенье, судя по всему, просто не будет. Скорее всего, в первом поединке дня, как и было заявлено, сыграют Веснина и Мертенс. А дальше возможны варианты. В февральском поединке с Тайванем капитан Мыскина выпустила на корт свежую Наталью Вихлянцеву, которая и принесла команде победное очко. На этот раз на роль джокера обоснованно претендует Дарья Касаткина — бодрая и уверенная в себе после дебютного титула, добытого на зеленом грунте Чарльстона.