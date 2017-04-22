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22 апреля 2017, 19:45 | Теннис | Р-Спорт

Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль стал вторым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> стал вторым финалистом теннисного турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> призовой фонд которого составляет почти 43 миллиона евро. Увеличить
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В полуфинале Надаль (4-й номер посева) переиграл бельгийца Давида Гоффена (10) со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В финале соревнований Надаль сыграет со своим соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом (15).
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