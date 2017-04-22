Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло
Испанец Рафаэль Надаль стал вторым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в
Монте-Карло, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.
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В полуфинале Надаль (4-й номер посева) переиграл бельгийца Давида Гоффена (10) со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В финале соревнований Надаль сыграет со своим соотечественником Альбертом
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