Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью. Во второй игре на корте в «Чижовка-Арене» Арина Соболенко уступила Тимеа Бачински — 4:6, 5:7, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первый номер команды гостей провела встречу тактически грамотно, допустив меньшее количество невынужденных ошибок. Арина Соболенко старалась показывать силовую игру, старалась добиться успеха на своей подаче. Белоруске даже удалось повести во втором сете 5:3, но она не смогла выиграть партию на своей подаче, уступив далее четыре гейма подряд.
В первой игре полуфинального матча Кубка Федерации в «Чижовка-Арене» Александра Саснович обыграла Викторию Голубич 6:3, 5:7, 7:5. Счет в поединке между теннисистками Беларуси и Швейцарии после первого дня — 1:1.
Во второй день соревнований 23 апреля в 12.00 сыграют первые номера команд — Александра Саснович и Тимеа Бачински, после которых встретятся Арина Соболенко и Виктория Голубич. Завершит матч парная встреча между белорусским дуэтом Ольга Говорцова / Вера Лапко и швейцарским тандемом Мартина Хингис / Белинда Бенчич. После первого дня капитаны команд Эдуард Дубров и Хайнц Гюнтхардт могут произвести замены в составах своих дружин.
Ранее команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в этом турнире — белоруски одержали одну победу, уступив в двух встречах. В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на 5-м месте, Швейцария на одну позицию выше. В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США. Финальный матч неофициального чемпионата мира среди женских команд состоится
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