Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью

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Первый номер команды гостей провела встречу тактически грамотно, допустив меньшее количество невынужденных ошибок. Арина Соболенко старалась показывать силовую игру, старалась добиться успеха на своей подаче. Белоруске даже удалось повести во втором сете 5:3, но она не смогла выиграть партию на своей подаче, уступив далее четыре гейма подряд.

В первой игре полуфинального матча Кубка Федерации в «Чижовка-Арене» Александра Саснович обыграла Викторию Голубич 6:3, 5:7, 7:5. Счет в поединке между теннисистками Беларуси и Швейцарии после первого дня — 1:1.

Во второй день соревнований 23 апреля в 12.00 сыграют первые номера команд — Александра Саснович и Тимеа Бачински, после которых встретятся Арина Соболенко и Виктория Голубич. Завершит матч парная встреча между белорусским дуэтом Ольга Говорцова / Вера Лапко и швейцарским тандемом Мартина Хингис / Белинда Бенчич. После первого дня капитаны команд Эдуард Дубров и Хайнц Гюнтхардт могут произвести замены в составах своих дружин.