Бельгийки сравняли счет в матче Fed Cup с россиянками после поражения Павлюченковой
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс во второй игре матча
плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
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Матч сборных России и Бельгии проходит на МСА «Лужники» в Москве.
Мертенс обыграла Павлюченкову со счетом 6:4, 6:0. Соперницы провели на корте час. Ранее россиянка Елена Веснина обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк — 6:3, 6:4.
Счет в матче стал 1−1. Следующими на корт в воскресенье выйдут Веснина и Мертенс.
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