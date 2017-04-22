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https://sport.mail.ru/news/tennis/29518380/
22 апреля 2017, 18:33 | Теннис | Р-Спорт

Бельгийки сравняли счет в матче Fed Cup с россиянками после поражения Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс во второй игре матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> во второй игре матча <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка Федерации. Увеличить
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Матч сборных России и Бельгии проходит на МСА «Лужники» в Москве.

Мертенс обыграла Павлюченкову со счетом 6:4, 6:0. Соперницы провели на корте час. Ранее россиянка Елена Веснина обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк — 6:3, 6:4.

Счет в матче стал 1−1. Следующими на корт в воскресенье выйдут Веснина и Мертенс.
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Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью

Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федерации с Беларусью. Во второй игре на корте в «Чижовка-Арене» Арина Соболенко уступила Тимеа Бачински — 4:6, 5:7, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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