В первом матче после дисквалификации Шарапова сыграет с Винчи
Прошла жеребьевка женского турнира WTA в Штутгарте. Первой соперницей Марии Шараповой станет итальянка Роберта Винчи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для 30-летней россиянки эта встреча станет первой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Шарапова — трехкратная победительница турнира, кроме того она — посол главного спонсора турнира.
Во втором раунде победитель встречи Шарапова — Винчи сыграет либо против россиянки Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радвански из Польши.
Напомним, что вчера Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и «Уимблдон» не должны давать wild card Шараповой. В свою очередь Макс Айзенбад, агент Шараповой, назвал Радванску и Каролин Возняцки «середняками».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter