В первом матче после дисквалификации Шарапова сыграет с Винчи

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Для 30-летней россиянки эта встреча станет первой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Шарапова — трехкратная победительница турнира, кроме того она — посол главного спонсора турнира.

Во втором раунде победитель встречи Шарапова — Винчи сыграет либо против россиянки Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радвански из Польши.

Напомним, что вчера Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и «Уимблдон» не должны давать wild card Шараповой. В свою очередь Макс Айзенбад, агент Шараповой, назвал Радванску и Каролин Возняцки «середняками».