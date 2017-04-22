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22 апреля 2017, 18:35 | Теннис | Спорт-Экспресс

В первом матче после дисквалификации Шарапова сыграет с Винчи

Прошла жеребьевка женского турнира WTA в Штутгарте. Первой соперницей Марии Шараповой станет итальянка Роберта Винчи.

Прошла жеребьевка женского турнира WTA в Штутгарте. Первой соперницей Марии <span class=error>Шараповой</span> станет итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span>. Увеличить
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Для 30-летней россиянки эта встреча станет первой после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Шарапова — трехкратная победительница турнира, кроме того она — посол главного спонсора турнира.

Во втором раунде победитель встречи Шарапова — Винчи сыграет либо против россиянки Екатерины Макаровой, либо против Агнешки Радвански из Польши.

Напомним, что вчера Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и «Уимблдон» не должны давать wild card Шараповой. В свою очередь Макс Айзенбад, агент Шараповой, назвал Радванску и Каролин Возняцки «середняками».
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