Юлия Гёргес принесла первое очко сборной Германии с матче «Кубка Федерации»

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Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Свитолина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Таким образом счёт в матче между командами Германии и Украины стал 1:0.