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https://sport.mail.ru/news/tennis/29517421/
22 апреля 2017, 16:00 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Гёргес принесла первое очко сборной Германии с матче «Кубка Федерации»

46-я ракетка мира, немка Юлия Гёргес, в трёх сетах обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/1, 6/4 в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».

46-я ракетка мира немка Юлия <span class=error>Гёргес</span> в трёх сетах обыграла украинку <span class=error>Элину</span> Свитолину занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/1 6/4 в матче <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Свитолина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Таким образом счёт в матче между командами Германии и Украины стал 1:0.
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