Юлия Гёргес принесла первое очко сборной Германии с матче «Кубка Федерации»
46-я ракетка мира, немка Юлия Гёргес, в трёх сетах обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую 13-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/1, 6/4 в матче
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».
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Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Таким образом счёт в матче между командами Германии и Украины стал 1:0.
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