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https://sport.mail.ru/news/tennis/29517321/
22 апреля 2017, 15:38 | Теннис | Чемпионат.com

Настасе довёл Конту до истерики и был удалён с матча Кубка Федерации

Второй матч противостояния плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между командами Румынии и Великобритании, в котором играют Сорана Кырстя и Йоханна Конта, был прерван.

Судья удалил капитана сборной Румынии Илие Настасе сначала со скамейки его команды, а затем и со стадиона. Причиной такого решения стали оскорбления бывшей первой ракетки мира в адрес арбитра, а также Конты и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг.

После этого зрители начали выражать недовольство, и к ним с призывом успокоиться обратилась Симона Халеп. А у Конты случилась истерика. Она начала рыдать и никак не может остановиться.
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