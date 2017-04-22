Настасе довёл Конту до истерики и был удалён с матча Кубка Федерации
Второй матч противостояния
плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между командами Румынии и Великобритании, в котором играют Сорана Кырстя и Йоханна Конта, был прерван.
Судья удалил капитана сборной Румынии Илие Настасе сначала со скамейки его команды, а затем и со стадиона. Причиной такого решения стали оскорбления бывшей первой ракетки мира в адрес арбитра, а также Конты и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг.
После этого зрители начали выражать недовольство, и к ним с призывом успокоиться обратилась Симона Халеп. А у Конты случилась истерика. Она начала рыдать и никак не может остановиться.
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