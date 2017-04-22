Патрик Муратоглу: Маловероятно, что Серена вернётся на корт к следующему Australian Open
Наставник американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал новость о её беременности и поделился ожиданиями от её последующего возвращения на корт.
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«Я ничего не знал об этом до тех пор, пока она сама не сообщила несколько дней назад. Наверное, как и многие женщины она хотела подождать.
Маловероятно, что Серена вернётся на корт к следующему Australian Open. По примеру Азаренко можно понять, что это нелегко.
Выиграть турнир «Большого шлема» в 36 или даже 37 лет? Она способна на это. Она не похожа на других теннисисток. Я уверен, что она всерьёз намерена вернуться на корт. Теперь надо лишь дождаться рождения ребёнка и посмотреть, в какой физической форме она будет, — приводит слова Муратоглу издание New York Times.
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