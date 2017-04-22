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https://sport.mail.ru/news/tennis/29516853/
22 апреля 2017, 14:25 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес и Марк Лопес стали финалистами «Мастерса» в Монте-Карло в паре

Испанский дуэт в составе Фелисиано Лопеса и Марка Лопеса взял верх над французами Пьером-Юге Эрбером и Николя Маю со счётом 6/1, 7/6 (4) в полуфинале соревнований в Монте-Карло.

Испанский дуэт в составе Фелисиано <span class=error>Лопеса</span> и Марка <span class=error>Лопеса</span> взял верх над французами <nobr>Пьером-Юге</nobr> <span class=error>Эрбером</span> и <span class=error>Николя</span> Маю со счётом 6/1 7/6 (4) в полуфинале соревнований в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время спортсмены допустили по две двойные ошибки. При этом Фелисиано и Марк один раз подали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты сделали три эйса и один брейк.

В финале турнира Monte-Carlo Rolex Masters испанцы сразятся либо с индийцем Роханом Бопанной и уругвайцем Пабло Куэвасом, либо с Роменом Арнеодо из Монако и Хьюго Нисом из Франции.
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