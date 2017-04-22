Фелисиано Лопес и Марк Лопес стали финалистами «Мастерса» в Монте-Карло в паре

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Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время спортсмены допустили по две двойные ошибки. При этом Фелисиано и Марк один раз подали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты сделали три эйса и один брейк.