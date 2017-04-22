Наталья Вихлянцева успешно стартовала в квалификации турнира в Штутгарте
78-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, переиграла британку Наоми Броуди, занимающую 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 на старте квалификации турнира в Штутгарте.
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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса и три брейка, а 27-летняя Броуди шесть раз подала навылет и реализовала один
В полуфинале квалификации соревнований Porsche Tennis Grand Prix Вихлянцева сыграет с латвийкой Еленой Остапенко или немкой Леной Рюффер.
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