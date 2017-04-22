Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29516764/
22 апреля 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева успешно стартовала в квалификации турнира в Штутгарте

78-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, переиграла британку Наоми Броуди, занимающую 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 на старте квалификации турнира в Штутгарте.

78-я ракетка мира россиянка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> переиграла британку <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Броуди</span> занимающую 124-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/4 на старте квалификации турнира в Штутгарте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса и три брейка, а 27-летняя Броуди шесть раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации соревнований Porsche Tennis Grand Prix Вихлянцева сыграет с латвийкой Еленой Остапенко или немкой Леной Рюффер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова: Возвращение. Важнейшие моменты в карьере Марии Шараповой. Часть вторая — спад и травмы

Шарапова: Возвращение. Важнейшие моменты в карьере Марии Шараповой. Часть вторая — спад и травмы

В сегодняшнем материале — все майлстоуны второго — самого сложного — периода карьеры Шараповой. Из статуса сильнейшей молодой теннисистки Тура и самой популярной спортсменки мира Мария была низвергнута до уровня борющейся за выход во второй круг соревнований. Как это происходило? Давайте разбираться вместе.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Наталья Вихлянцева успешно стартовала в квалификации турнира в Штутгарте

Давид Гоффин: Поединок с Надалем станет для меня настоящей проверкой на грунте

Рафаэль Надаль: Меня не удивляет, что лидеры не всегда доходят до решающей стадии турнира