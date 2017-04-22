Шарапова: Возвращение. Важнейшие моменты в карьере Марии Шараповой. Часть вторая - спад и травмы

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Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.

В сегодняшнем материале — все майлстоуны второго — самого сложного — периода карьеры Шараповой. Из статуса сильнейшей молодой теннисистки Тура и самой популярной спортсменки мира Мария была низвергнута до уровня борющейся за выход во второй круг соревнований. Как это происходило? Давайте разбираться вместе.

Январь 2007 года. Финал Australian Open и очередное поражение от Серены.

На старте нового сезона Мария была намерена развить успехи 2006 года и добиться результата на очередном «Шлеме». Тем не менее, россиянка могла оступиться уже на старте — матч первого раунда с 62-й ракеткой мира Камиль Пин чуть не стал для Шараповой последним на турнире — 6/3, 4/6, 9/7.

Затем Мария последовательно разделалась с Верой Звонарёвой и Анной Чакветадзе, а в полуфинале справилась с Ким Клийстерс, занимавшей пятое место рейтинга. В решающей встрече Шарапову ждала Серена — на тот момент 81-я ракетка мира. Второй номер рейтинга против восемьдесят первого — казалось бы, всё очевидно.

Но это всё-таки был матч Шарапова-Уильямс, так что очевидным был другой исход — он и состоялся. Мария проиграла, взяв всего три гейма, а разговоры о том, что россиянка больше никогда не победит Серену стали по-настоящему громкими.

Январь 2007 года. Очередное возвращение на вершину рейтинга.

Поражение от Серены могло пошатнуть уверенность Марии, но выход в финал первого «мэйджора» сезона позволил ей вернуть статус первой ракетки мира. На вершине мировой табели о рангах россиянка проведёт ещё семь недель.

Май 2007 года. Разгром от Серены.

На старте 2007 года Уильямс-младшая не входила даже в Топ-10 (она тогда возвращалась в Тур после травмы), но этому не радовался никто. Например, на «Премьере» в Майами две извечные соперницы встретились уже в четвёртом раунде.

Шарапова вышла над корт после победы над Винус, так что Серена играла «и за себя, и за того парня». В итоге всё это вылилось в счёт 6/1, 6/1 и ощущение беспомощности, возникавшее от анализа игры россиянки.

На предшествовавшем соревнованиям в Майами «Премьере» в Индиан-Уэллсе Шарапова травмировала сухожилие в матче с Верой Звонарёвой, но даже это не объясняло все её решения в поединке с Уильямс-младшей. Но позже стало ясно, что эта травма окажет серьёзное влияние на сезон россиянки.

Май 2007 года. Поражение от Иванович.

В сезоне-2007 Марии было ещё далеко до звания грунтовой королевы, но поражение от Иванович в полуфинале «Ролан Гаррос» всё равно стало значимым событием.

Сербку часто называли «второй Шараповой», и French Open-2007 дал поводы для такого сравнения — 19-летняя спортсменка вышла в финал «мэйджора», обыграв ту, с кем её сравнивают. Конечно, это не то же, что первые годы карьеры россиянки, но тоже неплохо.

Июнь 2007 года. Реванш Винус.

К лету этого сезона в противостоянии Серены и Марии многое стало ясно. Количество побед американки ещё не измерялось двузначным числом, но в целом вектор результатов был задан однозначно. А вот с Винус у Шараповой всё было не так уж плохо — матч в Майами это доказал.

Тем более неожиданным был поединок четвёртого круга Уимблдона, в котором Уильямс-старшая просто смела россиянку с корта, не оставив ей ни единого шанса — 6/1, 6/3.

Стало очевидным, что это спад. И даже победа на турнире в Сан-Диего спустя месяц не исправила ситуацию.

Август 2007 года. Поражение от Радваньской.

На US Open Мария снова проиграла молодой звезде Тура. На этот раз её обидчицей стала 18-летняя Агнешка Радваньска, которая в трёх сетах спокойно одолела россиянку, — 6/4, 1/6, 6/2.

Учитывая, что за три недели до старта Открытого первенства США Мария не вышла на матч против Надежды Петровой в Лос-Анджелесе, многие аналитики заговорили о проблемах со здоровьем россиянки, начавшихся после турнира в Индиан-Уэллсе, советуя ей завершить сезон. Но этого не произошло.

Октябрь 2007 года. Поражение в первом же матче «Кубка Кремля».

Сложно сказать, для кого встреча второго раунда в Москве получилась более обидной — для местных болельщиков, которые видят свою любимицу вживую раз в несколько лет, или для самой теннисистки, которой нужно было вытаскивать провальный сезон всеми доступными средствами.

В целом Шарапова действовала на неплохом уровне, но в той встрече Азаренко просто была лучше. Сработал общий контекст сезона в исполнении россиянки, факт домашней арены и первого матча на турнире. Так что это поражение — уж точно важный момент в карьере спортсменки.

Январь 2008 года. Третий «Шлем» в карьере.

Новый сезон Мария вновь начала без турнирной подготовки перед австралийским «мэйджором». Тем не менее, это не помешало ей показать лучший результат в карьере.

В течение всех соревнований Шарапова действовала идеально, за весь «Шлем» не отдав оппоненткам ни сета. При это россиянка последовательно одолела Елену Дементьеву (одиннадцатая ракетка), Жюстин Энен (первая ракетка), Елену Янкович (четвёртая ракетка) и Ану Иванович (третья ракетка). Казалось, что разговоры о спаде остались в прошлом.

Май 2008 года. Триллер с Сафиной в Париже.

За две недели до старта Открытого первенства Франции Шарапова снялась с полуфинала «Премьера» в Риме, и тогда это решение немного пугало, но в целом казалось полностью логичным — на носу «Ролан Гаррос» — последний «Шлем», которого ещё не было в копилке россиянки.

Однако оказалось, что решение пропустить матч с Янкович не помогло Марии. В четвёртом круге парижского «мэйджора» Шараповой дала настоящий бой Динара Сафина (на тот момент четырнадцатая ракетка мира). 7/6 (2), 6/7 (5), 2/6 — и Мария лишается шанса собрать карьерный «Шлем» в этом сезоне.

Июнь 2008 года. Одно из самых разочаровывающих поражений в карьере.

Шарапова могла проиграть со счётом 0/6, 1/6, могла ужасно провести финал, могла даже уступить в первом круге. Но при этом она всегда оставалась главной российской теннисисткой. Под вопросом эта аксиома внезапно оказалась после Уимблдона-2008, когда Мария во втором круге уступила Алле Кудрявцевой со счётом 2/6, 4/6.

А спустя два месяца пьедестал Олимпиады полностью заняли представительницы России — Шараповой среди них не было.

Июль 2008 года. Травма.

На старте соревнований Монреале Мария с большим трудом входила в матч с полькой Мартой Домачовской, но худшее было впереди. От участия в поединке с японкой Аи Сугиямой россиянка отказалась.

Врачебное обследование показало, что дело в травме плеча, из-за которой Шарапова будет вынуждена пропустить около полугода.

Можно по-разному оценивать этот перерыв в карьере россиянки. С одной стороны, если бы не этот спад на прайме карьеры, её коллекция трофеев могла бы быть куда более обширной. С другой — находясь в больнице Мария пересмотрела жизненные приоритеты, решив основать свою бизнес-империю. Как бы там ни было, желаем Шараповой никогда больше не сталкиваться с такими ужасными проблемами.

Май 2009 года. Четвертьфинал «Шлема» сразу после возвращения.

Конечно, первым стартом Марии после возвращения в Тур были соревнования в Индиан-Уэллсе, где она сыграла в дуэте с Еленой Весниной. А затем был турнир в Варшаве. Но это выступления россиянки принято считать пробными — проверкой собственных сил.

А вот на «Ролан Гаррос» Мария уже играла на результат, это вылилось в полуфинал «мэйджора» — впервые с 2007 года. Турнирная сетка благоволила россиянке, но всё равно это было успешное выступление.

Август 2009 года. Первый финал после травмы.

Соревнования в Торонто примечательны не только тем, что на них Шарапова впервые после возвращения стала финалисткой. На пути к решающему матчу россиянка одолела троих соотечественниц, а в финале достойно противостояла Елене Дементьевой.

Стало ясно, что звание главной теннисистки страны, несмотря ни на что, остаётся у Шараповой.

Сентябрь 2009 года. Первый титул после травмы.

Спустя месяц после турнира в Токио (и спустя три недели после поражения от Мелани Уден на US Open) Шарапова добилась того, чего от неё ждали с мая — завоевала титул WTA.

На пути к этому были обыграны представительницы Топ-20 Стосур и Радваньска, а в финале Шарапова оказалась сильнее восьмой ракетки Янкович. Стало ясно — настоящая Шарапова понемногу возвращается!

Январь 2010 года. Поражение в первом раунде.

Уверенность в том, что Мария набирает форму, немного пошатнулась после Australian Open. В первом круге ей предстоял матч против 58-й ракетки мира Марии Кириленко. Казалось, что сетка довольно несложная, но в итоге всё вылилось в напряжённейший матч, который завершился победой Кириленко в трёх сетах.

К счастью, уже следующие соревнования (в Мемфисе) Шарапова выиграла, что несколько изменило тон критики в прессе.

Октябрь 2010 года. Поражение в Пекине и итоги сезона.

На самом деле, сами соревнования в столице Китая ничем серьёзным не отметились. Шарапова уступила во втором круге Елене Весниной (на тот момент 63-я ракетка мира), но в сезоне у неё были и более обидные поражения. И более беспомощные матчи.

Тем не менее, эта встреча подвела понятный итог под годом в исполнении Шараповой. Период восстановления и набора формы существенно затянулся и становилось очевидно, что сезон-2011 станет для Марии определяющим. Пятый год спада мог поставить крест на её карьере и привлекательности для спонсоров.

Вы, конечно, знаете, чем всё закончилось, но мы постараемся удержать интригу. О периоде карьеры Шараповой до дисквалификации читайте в третьей части нашего материала.