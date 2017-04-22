Попко вышел в финал «одиночки» ITF в Бухаре
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу вышел в финал одиночного разряда турнира серии ITF в Бухаре (Узбекистан) с призовым фондом 25 тысяч долларов.
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В полуфинале Попко, сеянный под первым номером, обыграл россиянина Маркоса Каловелониса — 6:3, 6:4. В решающем матче одиночного разряда казахстанец встретится со второй ракеткой турнира, белорусом Егором Герасимовым, который в другом полуфинале в субботу обыграл украинца Вадима Урсу — 6:3, 6:2.
Ранее в четвертьфинале Попко прошел восьмую ракетку одиночки — представителя Узбекистана Тимура Измайлова — 6:1, 6:3, во втором круге обыграл россиянина Богдана Боброва — 6:4, 6:0, а на старте был сильнее Сергея Фомина из Узбекистана — 6:4, 4:6, 6:2.
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