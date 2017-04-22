Агент: Возняцки выступает против участия Шараповой в «Ролан Гаррос» ради выигрыша турнира
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Агнешка Радваньская и Каролин Возняцки выступают против участия россиянки Марии Шараповой в Открытом чемпионате Франции, чтобы впервые выиграть турнир «Большого шлема». Такое мнение высказал агент российской теннисистки Макс Айзенбад, которого цитирует портал Sports.yahoo.
Ранее датчанка Возняцки и представительница Польши Радваньская не раз высказывались против участия россиянки в ряде турниров, включая Открытый чемпионат Франции.
«Все эти ремесленники от тенниса, как Агнешка Радваньская и Каролин Возняцки, хотят
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но КАС сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой «уайлд-кард». Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.
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