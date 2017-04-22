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https://sport.mail.ru/news/tennis/29515258/
22 апреля 2017, 10:25 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Россия — Бельгия. Расписание первого игрового дня

Сегодня в Москве состоится матч плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными России и Бельгии. В этот день пройдут два поединка в одиночном разряде.

Сегодня в Москве состоится матч <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации между сборными России и Бельгии. В этот день пройдут два поединка в одиночном разряде. Увеличить
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«Кубок Федерации». Россия — Бельгия. Суббота, 22 апреля.

МСА «Лужники». Начало в 14:30 по московскому времени
Елена Веснина — Алисон ван Уйтванк.

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Анастасия Павлюченкова — Элиза Мертенс.
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Новости Тенниса

Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды Бельгии

Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды Бельгии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису проведет в Москве матч плей-офф Мировой группы Кубка федерации с соперницами из Бельгии. Победитель встречи в следующем году получит право выступить в восьмерке сильнейших команд, которую россиянки покинули по итогам прошлого сезона.
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22 апреля

Савиных и Родионова не смогли выйти в финал "Челленджера" в Чжэньчжоу в парном разряде

"Кубок Федерации". Россия - Бельгия. Расписание первого игрового дня

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