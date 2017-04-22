«Кубок Федерации». Россия — Бельгия. Расписание первого игрового дня
Сегодня в Москве состоится матч
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными России и Бельгии. В этот день пройдут два поединка в одиночном разряде.
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«Кубок Федерации». Россия — Бельгия. Суббота, 22 апреля.
МСА «Лужники». Начало в 14:30 по московскому времени
Елена Веснина — Алисон ван Уйтванк.
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Анастасия Павлюченкова — Элиза Мертенс.
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