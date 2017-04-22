Макс Айзенбад: Ни Радваньска, ни Возняцки не читали решение CAS по делу Шараповой

«Все эти посредственные теннисистки вроде Радваньской и Возняцки поступают очень продуманно, пытаясь повлиять на то, чтобы Марии не дали wild card на “Ролан Гаррос”. Они ни разу не выигрывали турниры “Большого шлема”, а сейчас стремительно уступают свои позиции молодому поколению игроков, так что пока в Туре не выступают ни Маша, ни Серена, ни Вика, ни Петра, у них есть последних шанс завоевать трофей на “мэйджоре”. Однако никто из них не читал решение CAS, в частности, пункты 100 и 101, так что они не владеют ситуацией», — приводит слова Айзенбада обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.