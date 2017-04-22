Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29514738/
22 апреля 2017, 9:11 | Теннис | Р-Спорт

Родионова и Савиных уступили в полуфинале теннисного турнира в Чжэнчжоу в парах

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Представительница Австралии Арина Родионова и россиянка Валерия Савиных уступили в полуфинале теннисного турнира в китайском Чжэнчжоу в парах.

Родионова и Савиных проиграли китайской паре Хань Синьюнь/Чжу Линь — 4:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

В финале турнира китаянки сыграют с американкой Жаклин Како и Юлией Глушко из Израиля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Радваньская: «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать Шараповой wild card

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Организаторы турниров Большого шлема «Ролан Гаррос» и Уимблдон не должны давать российской теннисистки Марии Шараповой wildcard, заявила девятая ракетка мира полька Агнешка Радваньская.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу