Родионова и Савиных уступили в полуфинале теннисного турнира в Чжэнчжоу в парах
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Представительница Австралии Арина Родионова и россиянка Валерия Савиных уступили в полуфинале теннисного турнира в китайском Чжэнчжоу в парах.
Родионова и Савиных проиграли китайской паре Хань Синьюнь/Чжу Линь — 4:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.
В финале турнира китаянки сыграют с американкой Жаклин Како и Юлией Глушко из Израиля.
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