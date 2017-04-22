Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды Бельгии
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису проведет в Москве матч
плей-офф Мировой группы Кубка федерации с соперницами из Бельгии. Победитель встречи в следующем году получит право выступить в восьмерке сильнейших команд, которую россиянки покинули по итогам прошлого сезона.
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Сборная России в матче с бельгийками представлена олимпийской чемпионкой Еленой Весниной (15-я ракетка мира), Анастасией Павлюченковой (16), а также юными Дарьей Касаткиной (28) и Анастасией Блинковой (131). В составе сборной Бельгии выступят Элиза Мертенс (66), Марина Заневска (114), Алисон ван Уйтванк (132) и
Елена Веснина в марте стала победительницей представительного турнира в американском
Матч пройдет на грунтовом покрытии Малой спортивной арены Лужников, начало встреч — 14:30 мск.
В ближайшие выходные дни пройдут еще три матча
В эти же дни состоятся полуфиналы Мировой группы, где встречаются сборные США и Чехии (Тампа), а также Белоруссии и Швейцарии (Минск).
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В прошлом сезоне сборная России во главе с капитаном Анастасией Мыскиной впервые с 1998 года покинула Мировую группу, проиграв в четвертьфинале команде Нидерландов, а в
Бельгийская сборная, в свою очередь, Мировую группу покинула в 2012 году, выбыв затем в третий дивизион Кубка федерации —
В 2001 году сборная Бельгии единственный раз в истории выиграла Кубок федерации, победив в финале в Мадриде команду России — 2:1. Успех бельгийкам принесли тогдашние звезды мирового тенниса — Жюстен Энен и Ким Клейстерс, которые оказались сильнее Надежды Петровой и Елены Дементьевой.
Кубок федерации разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз), 10 титулов у команды Чехословакии/Чехии, которая выигрывала Кубок федерации три последних сезона.
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