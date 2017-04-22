Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды Бельгии

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Сборная России в матче с бельгийками представлена олимпийской чемпионкой Еленой Весниной (15-я ракетка мира), Анастасией Павлюченковой (16), а также юными Дарьей Касаткиной (28) и Анастасией Блинковой (131). В составе сборной Бельгии выступят Элиза Мертенс (66), Марина Заневска (114), Алисон ван Уйтванк (132) и Ан-Софи Местах (218). В результате жеребьевки в субботу в первый игровой день встретятся Веснина и ван Уйтванк, а также Павлюченкова и Мертенс. В воскресенье Веснина сыграет с Мертенс, а Павлюченкова — с ван Уйтванк, после чего состоится парная встреча.

Елена Веснина в марте стала победительницей представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе, в начале апреля Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне (США), а Павлюченкова одержала победу на турнире в мексиканском Монтеррее. По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, российским спортсменкам необходимо просто показать свою игру, и тогда команда должна победить.

Матч пройдет на грунтовом покрытии Малой спортивной арены Лужников, начало встреч — 14:30 мск.

В ближайшие выходные дни пройдут еще три матча плей-офф за право выступить в Мировой группе. В Роане сыграют сборные Франции и Испании, Штутгарте — Германии и Украины, Братиславе — Словакии и Нидерландов.

В эти же дни состоятся полуфиналы Мировой группы, где встречаются сборные США и Чехии (Тампа), а также Белоруссии и Швейцарии (Минск).

Вернуться спустя год

В прошлом сезоне сборная России во главе с капитаном Анастасией Мыскиной впервые с 1998 года покинула Мировую группу, проиграв в четвертьфинале команде Нидерландов, а в плей-офф за право сохранить место в элите уступив в Москве соперницам из Белоруссии. В нынешнем году россиянки во второй Мировой группе в феврале победили сборную Тайваня — 4:1, получив право побороться за возвращение в элиту.

Бельгийская сборная, в свою очередь, Мировую группу покинула в 2012 году, выбыв затем в третий дивизион Кубка федерации — Европейско-африканскую зону. Одержав в прошлом году пять побед подряд, бельгийки поднялись в Мировую группу II, где в феврале в Бухаресте обыграли румынок — 3:1.

В 2001 году сборная Бельгии единственный раз в истории выиграла Кубок федерации, победив в финале в Мадриде команду России — 2:1. Успех бельгийкам принесли тогдашние звезды мирового тенниса — Жюстен Энен и Ким Клейстерс, которые оказались сильнее Надежды Петровой и Елены Дементьевой.

Цитата Российская сборная, в свою очередь, выигрывала Кубок федерации четырежды — в 2004, 2005, 2007 и 2008 гг.

Кубок федерации разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз), 10 титулов у команды Чехословакии/Чехии, которая выигрывала Кубок федерации три последних сезона.