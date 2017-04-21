«Кубок Федерации». Прошла жеребьёвка полуфинала между сборными США и Чехии

Поединок откроется противостоянием Коко Вандевеге и Маркеты Вондроушовой. Также в первый игровой день состоится встреча Шелби Роджерс и Катержина Синякова.

Во второй день между собой сыграют Вандевеге и Синякова, а также Роджерс и Вондроушова. На парную встречу у сборной США заявлены Лорен Дэвис и Бетани Маттек-Сэндс, а у команды Чехии Дениза Аллертова и Кристина Плишкова.

«Кубок Федерации». Полуфинал Мировой группы. Беларусь — Швейцария.

Суббота, 22 апреля

Коко Вандевеге — Маркета Вондроушова

Шелби Роджерс — Катержина Синякова.