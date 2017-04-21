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21 апреля 2017, 22:33 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Прошла жеребьёвка полуфинала между сборными США и Чехии

Во Флориде состоялась жеребьёвка матча полуфинала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными США и Чехии, который пройдёт 22 и 23 апреля.

Поединок откроется противостоянием Коко Вандевеге и Маркеты Вондроушовой. Также в первый игровой день состоится встреча Шелби Роджерс и Катержина Синякова.

Во второй день между собой сыграют Вандевеге и Синякова, а также Роджерс и Вондроушова. На парную встречу у сборной США заявлены Лорен Дэвис и Бетани Маттек-Сэндс, а у команды Чехии Дениза Аллертова и Кристина Плишкова.

«Кубок Федерации». Полуфинал Мировой группы. Беларусь — Швейцария.

Суббота, 22 апреля
Коко Вандевеге — Маркета Вондроушова
Шелби Роджерс — Катержина Синякова.

Воскресенье, 23 апреля
Коко Вандевеге — Катержина Синякова
Шелби Роджерс — Маркета Вондроушова
Лорен Дэвис и Бетани Маттек-Сэндс.
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