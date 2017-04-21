Рафаэль Надаль стал полуфиналистом турнира в Монте-Карло
Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер ¼ финала «Мастерса» в
Монте-Карло, переиграв в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/4, 6/4.
Матч продлился 1 час 39 минут. Седьмой номер рейтинга АТР, 30-летний Рафаэль, записал в свой актив шесть брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Шварцман, занимающий 41-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника и один раз подал навылет. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.
В полуфинале соревнований
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