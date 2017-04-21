Рафаэль Надаль стал полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Матч продлился 1 час 39 минут. Седьмой номер рейтинга АТР, 30-летний Рафаэль, записал в свой актив шесть брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Шварцман, занимающий 41-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника и один раз подал навылет. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В полуфинале соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Надаль сразится с бельгийцем Давидом Гоффином.