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21 апреля 2017, 22:33 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль стал полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло, переиграв в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/4, 6/4.

Матч продлился 1 час 39 минут. Седьмой номер рейтинга АТР, 30-летний Рафаэль, записал в свой актив шесть брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летний Шварцман, занимающий 41-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника и один раз подал навылет. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В полуфинале соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Надаль сразится с бельгийцем Давидом Гоффином.
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Седьмой номер мировой табели о рангах, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, стал участником ¼ финала турнире Monte-Carlo Rolex Masters в Монако, взяв верх над 20-й ракеткой мира, 20-летним немцем Александром Зверевым, — 6/1, 6/1.
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