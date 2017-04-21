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21 апреля 2017, 20:44 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович покидает «Мастерс» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Монте-Карло, проиграв в трёх сетах бельгийцу Давиду Гоффину, — 2/6, 6/3, 5/7.

Поединок продлился 2 часа 37 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Джокович, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок. 26-летний Давид, занимающий 13-е место в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и три эйса, два раза ошибившись при подаче. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:1.

В полуфинале соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Гоффин померится силами с победителем игры испанца Рафаэля Надаля и аргентинца Диего Шварцмана.
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Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, преодолел барьер третьего круга соревнований Monte-Carlo Rolex Masters, сломив сопротивление 19-го номера рейтинга АТР, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, — 6/2, 4/6, 6/4.
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