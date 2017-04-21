Новак Джокович покидает «Мастерс» в Монте-Карло

Поединок продлился 2 часа 37 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Джокович, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок. 26-летний Давид, занимающий 13-е место в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и три эйса, два раза ошибившись при подаче. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:1.

В полуфинале соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Гоффин померится силами с победителем игры испанца Рафаэля Надаля и аргентинца Диего Шварцмана.