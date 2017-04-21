Новак Джокович покидает «Мастерс» в Монте-Карло
Сербский теннисист Новак Джокович не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в
Монте-Карло, проиграв в трёх сетах бельгийцу Давиду Гоффину, — 2/6, 6/3, 5/7.
Поединок продлился 2 часа 37 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Джокович, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок. 26-летний Давид, занимающий 13-е место в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и три эйса, два раза ошибившись при подаче. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:1.
В полуфинале соревнований
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